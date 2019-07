Calabria: finanziati progetti per la promozione dell'agroalimentare per oltre 10mln

- Il Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari della Calabria ha fatto sapere che sul portale istituzionale dedicato è stata pubblicata la graduatoria definitiva finale della Misura 3.2.1 “Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni”, sotto-intervento A – attività di informazione e promozione dei marchi Dop, Igp e Bio - annualità 2018 - del Psr Calabria 2014/2020. Dall’istruttoria delle domande dell’intervento 3.2.1, sono risultati finanziabili sedici progetti per un contributo concesso pari a 10.620.236,40 Euro. In merito il consigliere regionale delegato all'agricoltura Mauro D'Acri e del dirigente generale del dipartimento agricoltura nonché Autorità di gestione del Psr Giacomo Giovinazzo hanno dichiarato: “Con oltre dieci milioni di euro il Psr si adopererà per la valorizzazione delle eccellenze regionali. Le risorse, difatti, sono destinate a gruppi di produttori, a tutela delle produzioni calabresi di qualità, tra i quali i prodotti certificati, Dop e Igp, e biologici. Da sottolineare che il bando dell’intervento 3.2.1 favorisce una programmazione mirata, essendo costituito da tre annualità. In sostanza, le risorse comunitarie permetteranno la realizzazione di una serie di azioni di informazione e promozione sui mercati interni, anche con azioni dirette ai consumatori, per promuovere la conoscenza dei prodotti certificati regionali e conseguentemente il loro acquisto e consumo". (segue) (Ren)