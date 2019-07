Calabria: finanziati progetti per la promozione dell'agroalimentare per oltre 10mln (2)

- "Un modo – hanno rimarcato D’Acri e Giovinazzo - per rendere più competitiva la nostra agricoltura e l’intero territorio regionale, rappresentato dalle peculiarità agroalimentari, ma anche per garantire la qualità dei prodotti ai consumatori di oggi, molto attenti ed esigenti”. I beneficiari dell’intervento saranno le associazioni di produttori, e le risorse comunitarie saranno indirizzate alla realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni, per promuovere l’acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari, tutelati da regimi di qualità. In particolare, le risorse del Programma di sviluppo rurale andranno a sostenere alcune tra le produzioni di qualità più rappresentative del territorio regionale: cipolla rossa di Tropea Igp, patate della Sila Igp, salumi di Calabria Dop, clementine di Calabria Igp, torrone di Bagnara Igp, fichi di Cosenza Dop, bergamotto di Reggio Calabria Dop, limone di Rocca Imperiale Igp, liquirizia, olio extravergine biologico, prodotti zootecnici, tra i quali carne di bovino podolico e formaggi, castagne, nocciola biologica. (Ren)