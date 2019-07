Roma: Pelonzi-Piccolo (Pd), su metro C unica certezza è il definanziamento

- "Per l'assessore Meleo il definanziamento del prolungamento della metro C è 'una bufala'. Evidentemente fa finta di non capire, altrimenti sarebbe preoccupante. Infatti non chiarisce perché il prolungamento della metro C viene definanziato oggi per poi in autunno, forse, firmare una nuova convenzione". Così il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera dem Ilaria Piccolo commentando le dichiarazioni dell'assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo sui finanziamenti per la linea C della metropolitana. "Buon senso vorrebbe che prima si firma la convenzione e magari si prova a rafforzare anche la stazione appaltante: la società 'Roma Metropolitane' con ben 4 bilanci non ancora approvati - proseguono Pelonzi e Piccolo -. Si rischia di perdere mesi di progettazione con le talpe ferme sotto i fori imperiali. La bufala è quella dell'assessore Meleo che tenta ancora una volta di arrampicarsi sugli specchi senza avere in tasca alcuna certezza. Affermare che entro l'autunno verrà firmata la convenzione con il Mit che permetterà di inserire i fondi nel bilancio non rassicura, anzi disegna un quadro a tinte fosche contrassegnato da ulteriori incertezze. Se è cambiata la modalità di finanziamento perché l'amministrazione Raggi non si è assicurata per tempo la disponibilità dei fondi, anziché un ennesimo 'pagherò' firmato Toninelli e da 'governo del cambiamento'?" (Com)