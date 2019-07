Porto Rico: Pedro Pierluisi accetta incarico come Segretario di stato

- Pedro Pierluisi ha accettato l’incarico di Segretario di stato di Porto Rico; nomina che ne fa automaticamente il nuovo governatore dell’isola al posto di Ricardo Rossello, che ha annunciato le sue dimissioni dopo una serie di scandali che lo hanno visto coinvolto. “Ho sempre visto il servizio pubblico come una responsabilità (…). Offro a Porto Rico il mio impegno, la mia capacità, la mia esperienza, la mia integrità e la mia etica del lavoro”, ha detto Pierluisi in un comunicato diffuso sul suo account twitter ufficiale. La nomina dovrà essere confermata dal parlamento in una sessione straordinaria convocata per domani. (segue) (Mec)