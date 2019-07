Porto Rico: Pedro Pierluisi accetta incarico come Segretario di stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rossello ha annunciato la nomina di Pierluisi in un messaggio pubblicato sulla sua pagina Twitter. “Dopo un’attenta analisi e dopo avere preso in considerazione l’interesse del nostro popolo ho scelto l’avvocato Pedro Pierluisi Urrutia per la carica vacante di segretario di stato”, ha annunciato Rossello in un tweet pubblicato sulla sua pagina ufficiale. Pierluisi è membro del Nuovo partito progressista (Pnp), la formazione che dispone della maggioranza dell'Assemblea legislativa, e ha occupato l’incarico di ministro della Giustizia durante l’amministrazione di Pedro Rosselló, padre del governatore uscente. In assenza di un segretario di stato, il ministro della Giustizia Wanda Vazquez aveva dato la sua disponibilità a occupare l'incarico in via transitoria, così come previsto dalle norme vigenti. L'annuncio aveva tuttavia suscitato accese polemiche, in quanto la stessa Vazquez, a sua volta sospettata di corruzione. (segue) (Mec)