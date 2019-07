Difesa: viceministro Esteri russo non esclude dispiegamento missili vietati da Inf vicino a Usa

- Non è esclusa la possibilità che la Russia dispieghi missili vietati dal Trattato Inf vicino agli Stati Uniti in risposta a simili azioni di Washington. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. Il viceministro russo ha così chiarito che in caso di dispiegamento di missili nucleari terrestri vietati dal Trattato Inf in Europa, Mosca non esiterebbe ad assumere una posizione simile nei confronti degli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Interfax". Questo scenario è per il momento "astratto-speculativo", ha assicurato il viceministro, ma può orientare l'adozione di misure in analogia con la crisi dei Caraibi. (Rum)