Cipro-Egitto: incontro ministri Esteri, rafforzare cooperazione su energia

- Cipro ed Egitto intendono continuare a rafforzare i loro rapporti di cooperazione, in particolare nel settore energetico. E' quanto convenuto dai ministri degli Esteri dei due paesi, Nicos Christodoulides e Sameh Shoukry, nel loro incontro di oggi a Nicosia. I due ministri, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Cna", hanno apprezzato il costante coordinamento e la cooperazione in atto tra Cipro ed Egitto, anche per quanto concerne le questioni più pressanti a livello regionale. La cooperazione nello sfruttamento delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale è stato individuato come un elemento fondamentale nei rapporti tra i due paesi. Christodoulides e Shoukry hanno inoltre apprezzato l'importanza della cooperazione trilaterale allargata alla Grecia, piattaforma di cui il Cairo ospiterà prossimamente la settima riunione. Il ministro degli Esteri egiziano è stato oggi in visita a Nicosia proveniente proprio dalla tappa di ieri ad Atene.(Res)