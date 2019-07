I fatti del giorno – Europa orientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: ministero Difesa invia elicotteri e aerei in Siberia per estinguere incendi boschivi - Il ministero della Difesa russo, su incarico del presidente Vladimir Putin, invierà dieci aerei e dieci elicotteri per spegnere gli incendi nel territorio di Krasnoyarsk, in Siberia. "Il generale dell'esercito Sergej Shoigu (ministro della Difesa) ha dato istruzioni sulla creazione di un gruppo aeronautico per aiutare a estinguere gli incendi boschivi nel territorio di Krasnojarsk. Nelle prossime ore, dieci aerei Il-76 e dieci elicotteri dell'aviazione da trasporto militare equipaggiati con speciali dispositivi di scarico voleranno a Krasnojarsk", ha dichiarato l'ufficio stampa del ministero, ripreso dell'agenzia "Ria Novosti". Attualmente gli equipaggi ricevono istruzioni e completano l'addestramento pre-volo. Gli stessi piloti sono stati più volte coinvolti nell'estinzione degli incendi in diverse regioni della Russia. Da circa una settimana alcune regioni della Siberia sono colpite da estesi incendi. Nelle sole regioni di Irkutsk e Krasnoyarsk, continuano a bruciare più di un milione di ettari di foresta. (Res)