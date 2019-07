I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Mozambico: presidente Nyusi, domani firma accordo di pace per porre fine a ostilità - Il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, e il leader della Resistenza nazionale mozambicana (Renamo), Ossufo Momade, firmeranno domani un accordo di pace per porre fine ufficialmente alle ostilità militari con il principale partito di opposizione, la Resistenza nazionale mozambicana (Renamo). “L'accordo prevede la cessazione formale degli scontri tra le forze di difesa e di sicurezza del Mozambico e l'ala armata dell'opposizione”, ha detto Nyusi durante il suo discorso sullo stato del paese, tenuto oggi davanti al parlamento di Maputo. L’accordo, ha aggiunto il capo dello Stato, sarà firmato a Gorongosa, città situata nel Mozambico centrale e considerata la roccaforte dell'opposizione. Nei mesi scorsi sia Nyusi che Momade avevano manifestato l’intenzione di raggiungere un accordo di pace definitivo entro la prima settimana di agosto, tuttavia alcune divergenze in seno alla Renamo – acuite dalla morte del suo storico leader Afonso Dhlakama, nel maggio 2018 – avevano fatto credere ad uno slittamento. Dhlakama ha guidato la Renamo durante i 15 anni di guerra civile contro il governo del Mozambico, terminata nel 1992 con l’accordo di pace firmato a Roma. Al termine della guerra la formazione si è trasformata nel principale partito di opposizione nel paese, pur continuando la lotta armata. Nel dicembre 2016 Dhlakama aveva annunciato a sorpresa una tregua con il governo, al fine di giungere a un accordo di pace definitivo. Il leader di opposizione e il presidente Nyusi si erano incontrati nel febbraio 2018 a Gorongosa per discutere del disarmo e della reintegrazione dei combattenti. Le parti avevano concordato sulla necessità di avviare una riforma costituzionale per favorire la decentralizzazione. (segue) (Res)