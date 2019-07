I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Energia: Ghana, rescisso contratto di fornitura con compagnia Pds - Il governo del Ghana ha rescisso l'accordo di fornitura energetica stipulato con la compagnia di distribuzione Power Distribution Services (Pds), assicurando che la scelta delle autorità non influirà sull'alimentazione elettrica delle abitazioni. Lo ha riferito in una nota il ministero delle Comunicazioni, precisando che il governo "ha preso provvedimenti per garantire che i servizi di distribuzione, fatturazione e pagamento continuino senza interruzioni". In seguito alla sospensione del contratto, l'amministrazione del presidente Nana Akufo-Addo ha annunciato che il servizio tornerà ad essere assicurato dalla compagnia di stato Electricity Company of Ghana (Ecg), che assumerà così il monopolio sulla fornitura di elettricità in Ghana. Secondo il ministro dell'Informazione, Kojo Oppong Nkrumah, la decisione è stata presa dopo che il governo ha rilevato "violazioni fondamentali e materiali" di alcuni obblighi di Pds nei confronti dello Stato. "Abbiamo scoperto che le garanzie che erano state fornite non sono valide", ha spiegato il ministro, affermando che per questo le autorità hanno adottato misure "per garantire i beni dello stato sospendendo l'accordo di concessione". La Commissione nazionale per l'Energia si è inoltre attivata per revocare la licenza di distribuzione di Pds e "consentire all'Ecg di mettersi al lavoro" mentre il governo sta avviando un'inchiesta "su vasta scala" per accertare le responsabilità nei fatti. Pds è diventata la prima azienda privata a gestire l'Ecg dopo che il Ghana ha vinto il programma Power Compact II, promosso dall'agenzia di finanziamento statunitense Millennium Challenge Corporation (Mcc) con 900 milioni di dollari in attività legate alla distribuzione di energia. (segue) (Res)