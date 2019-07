I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Mozambico: Ue dispiegherà missione elettorale in vista delle elezioni generali di ottobre - L'Unione europea dispiegherà una missione di osservazione elettorale in Mozambico in vista delle elezioni generali in programma il prossimo 15 ottobre. La decisione, si legge in un comunicato del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), riflette ancora una volta l'impegno dell'Unione europea a sostegno della democrazia in Mozambico, dove l'Ue ha monitorato tutte le elezioni svolte dal 1994. In quest’ottica, l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea Federica Mogherini ha nominato come capo della missione di osservazione Ignacio Sanchez Amor, membro del Parlamento europeo. “Le elezioni del 2019 in Mozambico arrivano in un momento importante della storia del paese, quando i progressi reali verso un accordo di pace globale aprono la strada alla riconciliazione permanente e all'accelerazione delle riforme. Un processo elettorale di successo può contribuire a generare un clima di stabilità e fiducia necessario per la crescita e lo sviluppo. Sono fiduciosa nel fatto che l'osservatore capo Ignacio Sanchez Amor, membro del Parlamento europeo, guiderà una missione di successo che contribuirà ancora una volta al rafforzamento della democrazia in Mozambico”, ha dichiarato Mogherini. (segue) (Res)