I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Gibuti-Italia: si conclude visita Trenta e Del Re, focus su sicurezza e gestione flussi migratori - Il 30 e 31 luglio la viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha effettuato a Gibuti una missione congiunta con la ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in occasione di alcune significative iniziative promosse dalla Base militare italiana di supporto (Bmis) “Amedeo Guillet” e della presenza a Gibuti della fregata “Marceglia”, nell'ambito della missione Ue Atalanta per il contrasto alla pirateria nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano. Nel corso della visita, si legge in una nota della Farnesina, le due esponenti del governo hanno avuto proficue riunioni con il ministro degli Esteri, Mahmoud Ali Youssouf, e della Difesa, Hassan Omar Mohamed Bourhan. Nel corso dei colloqui, è stato ribadito il comune interesse a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Gibuti e l'Italia. A tal fine è stata auspicata la pronta firma dell'Accordo quadro per la collaborazione in materia di difesa e dell'Accordo tecnico sulla permanenza del personale militare. (Res)