I fatti del giorno - America Latina

- Energia: Argentina, governo indice appalto costruzione gasdotto Vaca Muerta - Il governo argentino ha indetto oggi attraverso una delibera nella Gazzetta Ufficiale un bando di appalto per la costruzione di un gasdotto di collegamento tra il bacino di Vaca Muerta, 1100 km a Sud di Buenos Aires, nella provincia patagonica di Neuquen, e la cosiddetta zona del "Litorale" del fiume Paranà, 200 km a Nord della capitale. L'apertura delle offerte, si legge nel testo ufficiale, è prevista per il 12 settembre del 2019. Obiettivo del governo, che prevede un investimento intorno ai 2 miliardi di dollari, è quello di riuscire a completare l'opera entro l'inverno del 2021 in modo da poter sostituire le attuali importazioni di Gnl che ammontano a 240 milioni di dollari annuali e poter iniziare ad esportare il prodotto attraverso i porti di Buenos Aires e del litorale ai paesi vicini. (segue) (Res)