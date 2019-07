I fatti del giorno - America Latina (2)

- Brasile: Ibge, disoccupazione in calo nel secondo trimestre del 2019 - Il tasso di disoccupazione in Brasile è sceso al 12 per cento nel secondo trimestre del 2019, in calo dello 0,7 per cento rispetto al primo trimestre dell'anno. Lo ha reso noto l'istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) oggi, 31 luglio 2019. Secondo l'Ibge si tratta del terzo calo consecutivo su base mensile. Secondo l'istituto, il numero totale di disoccupati è da ritenersi "statisticamente stabile" sia in relazione allo stesso periodo del 2018, sia rispetto al trimestre precedente. La popolazione occupata ha raggiunto i 93,3 milioni di persone nel trimestre terminato a giugno, in aumento dell'1,6 per cento rispetto al trimestre precedente e del 2,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. L'aumento della popolazione occupata è stato osservato in quasi tutti i settori di attività, ad eccezione delle costruzioni e del commercio, che rispetto al trimestre precedente registrano una leggera diminuzione. (segue) (Res)