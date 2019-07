I fatti del giorno - America Latina (3)

- Brasile-Usa: Bolsonaro su nomina figlio ad ambasciatore, apprezzamento Trump segno di fiducia - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che l'apprezzamento espresso da Donald Trump per l'indicazione di suo figlio, il deputato federale Eduardo Bolsonaro, come ambasciatore del Brasile negli Stati Uniti, è indice della fiducia degli Usa nel governo brasiliano. "Con le sue parole Trump dimostra la fiducia che ha nel governo e anche la fiducia che ha in mio figlio, che è un amico della sua famiglia. Con questa nomina i legami commerciali tra i nostri paesi saranno rafforzati". "Sempre che il Senato approvi la nomina, ma sono sicuro che lo farà", ha detto Bolsonaro ai giornalisti a margine della cerimonia per la firma dei nuovi standard di salute e sicurezza sul lavoro presso il Palazzo presidenziale del Planalto. (segue) (Res)