I fatti del giorno - America Latina (4)

- Venezuela: delegazione oppositori presto in "Ungheria, Austria e paesi Europa centrale" - Una delegazione di rappresentanti delle opposizioni venezuelane si recherà nei prossimi giorni in Ungheria, Austria e altri paesi dell'Europa centrale, parte di una strategia per aumentare la pressione del Vecchio Continente sul governo di Nicolas Maduro. Lo ha detto Enrique Alvarado, la persona indicata dal presidente dell'Assemblea nazionale (An) Juan Guaidò come rappresentante del Venezuela a Budapest. "Nei prossimi giorni è prevista una visita in Ungheria e nel resto dei paesi dell'America centrale e dell'Austria di una importante delegazione venezuelana", ha detto Alvarado in un'intervista concessa alla testata "AlNavio". Una delegazione guidata da Francisco Sucre, presidente della commissione Esteri dell'An, il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono da tempo non riconosciute dal governo. (segue) (Res)