I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador: Bukele, ex presidente Funes sta facendo tutto il possibile per eludere giustizia - L’ex presidente di El Salvador, Mauricio Funes, “sta facendo tutto il possibile per eludere la giustizia”. Lo ha detto il presidente salvadoregno Nayib Bukele, commentando la concessione della cittadinanza nicaraguense all’ex capo dello stato, ricercato nel suo paese per corruzione. “Durante tutto questo tempo Mauricio Funes ha dichiarato di essere un perseguitato politico e che per questo si trovava in esilio in Nicaragua (…). È chiaro che sta facendo tutti il possibile per eludere la giustizia, però come tutti sappiamo questa arriverà, prima a poi”, ha scritto Bukele in un post pubblicato sul suo account Facebook. (Res)