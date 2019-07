I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: media israeliani, Stati Uniti preparano vertice israelo-palestinese Camp David - La presidenza degli Stati Uniti organizzerà un vertice israelo-palestinese a Camp David prima delle elezioni israeliane in programma per il 17 settembre. Lo rivela il quotidiano israeliano “Yediot Ahronot”. Jared Kushner, genero e consigliere del presidente statunitense Donald Trump, ha in programma di invitare personalmente i leader arabi durante il suo viaggio in Medio Oriente che prenderà il via domani e avrà come una delle tappe anche Israele. Durante il vertice il presidente Donald Trump esporrà la sua visione del nuovo piano di pace per porre fine al conflitto israelo-palestinese. Secondo il quotidiano, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ambasciatore israeliano a Washington Ron Dermer sarebbero stati coinvolti nella pianificazione del vertice. Secondo quanto riferito da fonti dell’amministrazione Usa allo “Yediot Ahronot”, Netanyahu non parteciperà al vertice. (segue) (Res)