I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: consigliere Usa Kushner ricevuto ad Amman dal re giordano Abdullah II - Jared Kushner, genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha incontrato oggi ad Amman il re di Giordania Abdullah II per colloqui sul processo di pace israelo-palestinese. Il sovrano hashemita ha discusso con Kushner degli "sforzi per risolvere il conflitto" durante un incontro presso il palazzo reale di Amman, si legge in una dichiarazione ufficiale giordana. Kushner "sta attualmente conducendo un tour che lo porterà in diversi Stati della regione", ha aggiunto la stessa fonte. Washington sta cercando di promuovere un controverso piano di pace, detto “accordo del secolo”, finora respinto dai palestinesi e criticato dalla Giordania. Secondo il quotidiano israeliano “Yediot Ahronot”, la Casa Bianca organizzerà un vertice israelo-palestinese a Camp David prima delle elezioni israeliane in programma per il 17 settembre. Lo stesso Kushner, secondo il quotidiano, intende invitare personalmente i leader arabi a Camp David durante il suo viaggio in Medio Oriente che farà tappe anche in Israele. (segue) (Res)