I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Golfo: Zarif, Iran pronto al dialogo se lo è anche l’Arabia Saudita - Se l’Arabia Saudita è pronta per il dialogo, anche l’Iran lo sarà. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, citato dall’agenzia di stampa “Irna”. "Se l'Arabia Saudita è pronta per il dialogo, siamo sempre pronti per il dialogo con i nostri vicini", ha affermato Zarif. "Non abbiamo mai chiuso la porta al dialogo con i nostri vicini e non la chiuderemo mai”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia di Teheran. Le dichiarazioni di Zarif giungono in concomitanza con la riunione dei rappresentanti militari di Stati Uniti, Francia e di altri paesi europei che si tiene oggi in Bahrein per discutere della crisi in corso nella regione dello Stretto di Hormuz con l’obiettivo di dare vita ad una forza internazionale di protezione delle petroliere che attraversano il Golfo. Il Regno Unito spera di coinvolgere altri paesi europei come la Germania dopo che Washington ha chiesto a Berlino di partecipare ad una forza di difesa dello Stretto di Hormuz. Tale richiesta è stata inoltrata formalmente anche dagli Stati Uniti. (segue) (Res)