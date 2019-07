I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Libano: esportazioni aumentate del 4 per cento nel primo semestre - Le esportazioni in Libano sono aumentate del 4 per cento nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il numero di licenze concesso alle nuove industrie è cresciuto del 10 per cento. Lo ha detto il ministro dell'industria libanese, Wael Bou Faour, citato dal quotidiano locale “L’Orient le Jour”. "Nella prima metà del 2019, il valore delle esportazioni è aumentato di 660 milioni di dollari, con un incremento del 4 per cento rispetto al 2018", ha spiegato Bou Faour. Sono invece 286 le nuove licenze industriali concesse nella prima metà dell'anno, in aumento del 10 per cento rispetto ai livelli del 2017. "Questo dimostra il nuovo dinamismo del settore", ha affermato l’esponente del governo di Beirut. (segue) (Res)