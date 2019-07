I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Golfo: incontro a Teheran tra funzionari di Emirati e Iran per discutere sicurezza marittima - Emirati Arabi Uniti e Iran hanno tenuto un incontro a Teheran per discutere la sicurezza marittima a livello regionale e internazionale. La riunione, cui hanno partecipato funzionari di entrambi i paesi, è avvenuta ieri ed è la prima di questo tipo dal 2013. La notizia è stata diffusa sia dai media ufficiali iraniani che da quelli emiratini. In un articolo l’agenzia di stampa emiratina “Wam” ha citato la dichiarazione del direttore del Dipartimento per la cooperazione internazionale del ministero degli Esteri, Salem Mohammed al Zaabi. Il funzionario ha precisato che l’incontro è un “proseguimento delle riunioni periodiche del comitato misto istituito per discutere di questioni marittime tra cui collegamenti, ingressi e traffici illegali e dispute sui confini". Al Zaabi ha espresso soddisfazione per i risultati dell'incontro, aggiungendo che l'obiettivo alla base dell'incontro è “garantire la sicurezza dei cittadini degli Emirati Arabi Uniti, compresi i pescatori del paese”. Il funzionario ha sottolineato l'importanza di questi incontri per affrontare le normali questioni dell'agenda marittima tra i due paesi. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Irna”, all’incontro hanno partecipato i comandanti delle Guardie di frontiera e della Guardia costiera iraniana. La riunione segna un passo avanti nei tentativi di ridurre le tensioni attualmente in corso nella regione del Golfo dopo il sequestro da parte dell’Iran della petroliera britannica Stena Impero, dallo scorso 19 luglio bloccata nel porto di Bandar Abbas. L’incontro precede inoltre la riunione in corso a Manama, in Bahrein, a cui partecipano vertici militari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e altri paesi europei e che ha l’obiettivo di studiare la fattibilità di coalizione militare a guida europea per garantire la sicurezza alle navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz. (Res)