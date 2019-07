Giustizia: pm Milano inviano richiesta a Senato per sequestrare pc Siri

- I pm di Milano hanno inviato una richiesta alla Giunta per le autorizzazione a procedere del Senato per sequestrare e accedere a un computer di proprietà del senatore legista Armando Siri, indagato per autoriclaggio nell'inchiesta milanese, trovato nel corso delle perquisizioni effettuate nei giorni scorsi. Il pc era nella disponibilità del capo segreteria dell'ex sottosegretario, Marco Luca Perini, che risulta anche lui essere indagato.(Rem)