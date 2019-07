Serbia: interscambio commerciale con l'estero in aumento

- L'interscambio commerciale della Serbia con l'estero ha registrato nei primi sei mesi dell'anno un aumento dell'8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto rende noto l'Istituto nazionale di statistica, precisando che il totale dello scambio commerciale è stato di 20,07 miliardi di euro. Le esportazioni sono aumentate del 6,7 per cento mentre le importazioni sono aumentate del 9,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le esportazioni dei primi sei mesi dell'anno hanno un valore totale di 8,58 miliardi di euro, mentre le importazioni effettuate nello stesso periodo hanno un valore di 11,49 miliardi di euro. (Seb)