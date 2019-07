Repubblica Ceca: ministro Cultura Stanek lascia l'incarico, crisi di governo non ancora conclusa (6)

- Una crisi di governo scaturita dalla gestione di un dicastero di minore importanza, quale quello della Cultura, renderebbe ancora più incerta l’esperienza dell’imprenditore alla guida del paese. Ovviamente il problema si lega agli equilibri nella coalizione, con il Cssd che non intende cedere il controllo dei dicasteri assegnatigli nella ripartizione delle poltrone e pretende di esercitare un determinato peso nelle scelte dell’esecutivo; come si evince anche dalle dichiarazioni odierne di Hamacek. In merito al documento di bilancio presentato di recente, il leader socialdemocratico ha sottolineato come i ministeri guidati dal suo partito riceverebbero finanziamenti insufficienti, una situazione giudicata inaccettabile e foriera di nuove discussioni interne al governo ceco. Babis sembra essere un politico pragmatico, ma la sua azione rischia di scontrarsi con la “rudezza” istituzionale di Zeman, poco incline alla diplomazia e non nuovo a prese di posizione foriere di instabilità. (Vap)