Kosovo: ministro Integrazione Ue, con elezioni anticipate si rischiano ritardi su liberalizzazione visti (2)

- "Il parlamento di Pristina deve sciogliersi per aprire la strada a elezioni anticipate il prima possibile", ha detto il presidente del parlamento kosovaro, il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli, parlando all'emittente "Rtk" al termine della direzione nazionale dello schieramento politico. "Inviterò i miei colleghi dei partiti politici a riunirsi in aula per sciogliere il parlamento e concordare una data per le elezioni. Questa è la soluzione migliore", ha affermato Veseli. Secondo il presidente del parlamento, il premier dimissionario Ramush Haradinaj "è appunto un premier dimissionario" e quindi la priorità e lo scioglimento dell'Assemblea nazionale per andare al voto e formare un nuovo governo. (segue) (Kop)