Balcani-Ue: Moavero, allargamento è nell’interesse dell’Italia (2)

- Moavero ha sottolineato che, per Serbia e Montenegro, i negoziati di adesione Ue vanno avanti pur “con le loro difficoltà”, in particolare riguardo i rapporti tra Belgrado e Pristina. Per Albania e Macedonia del Nord, la decisione sull’avvio dei negoziati di adesione è stata “più volte rinviata fondamentalmente per due motivi”: una certa “perplessità a priori”, sollevata in particolare da Francia e Paesi Bassi; il rinvio “tecnico politico” perché il Bundestag di Berlino ha calendarizzato la questione solamente in autunno. La questione sarà riaffrontata ad ottobre, ha proseguito Moavero evidenziando che sul tavolo a Bruxelles ci sarà anche l’ipotesi di apertura per entrambi i paesi o solamente per uno dei due, alla luce in particolare della crisi politica emersa negli ultimi mesi in Albania. (segue) (Pav)