Serbia-Russia: ministro Interno Stefanovic a colloquio con ambasciatore russo, focus su cooperazione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli mancavano 36 voti, 'solo' 36 voti. Non ci ha aiutati nemmeno (il cancelliere austriaco Sebastian) Kurz. E Kurz e (il presidente kosovaro Hashim) Thaci stavano già festeggiando", ha detto il ministro serbo. Dacic ha infine osservato che la vittoria della Serbia "è enorme" tenendo conto "di quali gradi potenze avevamo contro", di quanto queste conducessero operazioni di lobby a favore di Pristina "e di quanto con forti somme di denaro venisse pagato l'ingresso del cosiddetto Kosovo nell'Interpol". Il ministro dell'Interno della Serbia Nebojsa Stefanovic, presente all'assemblea di Dubai, ha ringraziato dopo la votazione i cittadini del paese per il sostegno morale dato alle autorità sulla questione di un eventuale ingresso nell'Interpol del Kosovo. In un intervento per l'emittente "Rts", Stefanovic ha detto di essere orgoglioso per la vittoria ottenuta a Dubai. (segue) (Seb)