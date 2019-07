Tunisia: magistrati confermano divieto di viaggio per i fratelli Karoui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fratelli Ghazi e Nabil Karoui, proprietari dell’emittente televisiva “Nessma Tv”, sono costretti a rimanere in Tunisia senza poter lasciare il paese. La magistratura ha infatti deciso di respingere la richiesta di revoca del divieto di viaggio e di congelamento dei beni presentata dalla difesa dei due imprenditori. Lo ha reso noto l’associazione Ana Yakidh (“Sono vigile”), la stessa che aveva denunciato Ghazi e Nabil Karoui - quest’ultimo candidato alle elezioni presidenziali in programma in Tunisia il prossimo 17 settembre – per presunto riciclaggio di denaro attraverso società con sede in Marocco, Algeria e Lussemburgo. Nabil Karoui è presidente del partito “Au Coeur de Tunisie”, formazione nata il 21 giugno scorso. L’imprenditore, 55 anni, aveva annunciato l’intenzione di candidarsi al primo turno delle elezioni presidenziali previsto il 15 settembre. Figura controversa del panorama politico tunisino, Karoui è stato recentemente accusato dal regolatore dei media e da alcuni politici di usare “Nessma TV” per alimentare le ambizioni politiche. (segue) (Tut)