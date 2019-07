Tunisia: magistrati confermano divieto di viaggio per i fratelli Karoui (2)

- Secondo gli ultimi sondaggi preparati dall’istituto Sigma Conseil, il 23 per cento degli intervistati dichiara di avere intenzione di votare Karoui, seguito dal costituzionalista Kaies Saied (20 per cento). Al terzo posto il presidente del Partito desturiano libero (Pdl) Abir Moussi (12 per cento), seguito dal capo del governo Youssef Chahed e dall’ex presidente Moncef Marzouki (7 per cento). Infine, vengono menzionati il ministro della Difesa Abdelkrim Zbidi, il leader di Ennahda Rachid Ghannouchi, l’ex premier Mehdi Jomaa, tutti attorno al 3 per cento. In testa ai sondaggi per quanto riguarda le elezioni legislative del 6 ottobre il neonato partito di Karoui, Qalb Tounes, che raccoglie il favore del 29 per cento degli intervistati. Se si votasse oggi l’attuale prima forza politica del parlamento, il movimento islamico moderato Ennahda, si fermerebbe al 15 per cento. In terza posizione, non lontano dalla seconda, finirebbe il Pdl con il 12 per cento dei voti. Infine vi sono Tahya Tounes, il partito nato attorno al premier Chahed, con l’8 per cento delle preferenze; il movimento della società civile 3ich Tounsi (7 per cento); il partito laico Nidaa Tounes e la Corrente democratica (6 per cento). (segue) (Tut)