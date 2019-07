Tunisia: magistrati confermano divieto di viaggio per i fratelli Karoui (3)

- Dopo essersi allontanato da Nidaa Tounes, il partito del fronte laico che fa capo al defunto presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, negli ultimi tre anni Nabil Karoui si è reso protagonista di campagne di beneficenza regolarmente pubblicizzate dalla sua emittente televisiva. Il magnate tunisino ha recentemente dichiarato di aver istituito un gruppo di esperti per presentare un programma e delle liste durante le elezioni legislative del 6 ottobre, che precederanno le elezioni presidenziali. Lanciato nella primavera 2007 dal Gruppo Karoui&Karoui World, il canale satellitare “Nessma Tv” con sede a Tunisi è posseduto al 25 per cento dal gruppo italiano Mediaset. Il canale è visto principalmente in Nord Africa: Algeria, Libia, Marocco e Tunisia. La diffusione alla fine del 2011 del film franco-iraniano "Persepolis" su “Nessma TV” aveva destato scalpore a causa di una rappresentazione di Dio in una scena. Karoui era stato multato per 1.200 euro con l’accusa di "disturbo dell'ordine pubblico" e "violazione della moralità". Un gruppo di estremisti islamici aveva cercato di attaccare la sua abitazione. (Tut)