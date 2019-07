Legge Bilancio: Brunetta (FI), sarà ancora di più lacrime e sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, sostiene in una nota che "il pessimo dato certificato oggi dall'Istat avrà un impatto fortemente negativo anche sulle finanze pubbliche, poiché fa aumentare automaticamente i rapporti deficit/Pil e debito/Pil per quest'anno e, considerando gli effetti di trascinamento, anche per quelli successivi". "Nella prossima Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza, prevista per fine settembre, il Tesoro sarà così obbligato a rivedere al ribasso le previsioni di crescita e al rialzo i rapporti di finanza pubblica. La conseguenza immediata", aggiunge il parlamentare, "sarà una legge di Bilancio ancora più lacrime e sangue che il governo dovrà effettuare per mantenere gli obiettivi di bilancio. Se già prima il sentiero era stretto, ora, alla luce di questi dati, lo diventa ancora di più. Il che significa che l'Iva dovrà scattare, che il taglio delle tax expenditures dovrà essere effettuato, assieme alla spending review, che la flat tax e il taglio del cuneo fiscale propagandati da Matteo Salvini e Luigi Di Maio", conclude Brunetta, "non si potranno fare".(Com)