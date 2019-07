Energia: Bolivia, utili dal settore petrolifero per 1,1 miliardi di dollari nel primo semestre

- Il ministro per gli Idrocarburi della Bolivia, Luis Alberto Sanchez, ha annunciato utili netti da parte del settore petrolifero statale per 1,1 miliardi di dollari nel primo semestre. Si tratta, segnala il quotidiano "La Razon", di una cifra leggermente superiore a quella ottenuta nello stesso periodo del 2018, quando si registrarono utili per 1,07 miliardi. "Nonostante una riduzione delle commesse in termini nominali l'aumento dei prezzi ci permette di mantenere la stima di un risultato netto simile a quello del 2018", ha dichiarato Sanchez. Il ministro ha sottolineato inoltre che si è registrato un incremento nella produzione di prodotti derivati con maggior valore aggiunto, come fertilizzanti (urea) e gas di petrolio liquefatti (Gpl). La produzione complessiva di gas, secondo i dati forniti dal ministro, è stata di 58 milioni di metri cubici. (segue) (Abu)