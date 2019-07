Energia: Bolivia, utili dal settore petrolifero per 1,1 miliardi di dollari nel primo semestre (2)

- Sanchez ha quindi anticipato che il governo è in procinto di chiudere "nuovi contratti per incrementare le vendite di gas". "Sono in corso negoziati con diverse imprese private brasiliane e nelle prossime settimane contiamo di annunciare novità a riguardo", ha aggiunto. Il ministro per gli Idrocarburi ha sottolineato quindi che la Bolivia "è passata da essere un paese importatore di Gpl a convertirsi in uno dei maggiori esportatori della regione". "Abbiamo oltre il 90 per cento del mercato paraguaiano ed esportiamo anche a Perù ed Argentina", ha aggiunto Sanchez. Solo la scorsa settimana l'azienda petrolifera di Stato della Bolivia (Ypfb) ha sottoscritto un accordo con la compagnia brasiliana Ambar Energia per l'esportazione di 2,2 milioni di metri cubici giornalieri di gas naturale. (Abu)