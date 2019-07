Torino: Ricca (Lega), installare telecamere sul suk

- “Il mercato di libero scambio diventi il primo degli obiettivi su cui attivare l’iniziativa ‘Mille occhi sulla città’. L’intesa tra Ministero, Prefettura e comuni, che prevede una collaborazione attiva tra istituti di vigilanza privati e forze dell’ordine, può essere un valido strumento per presidiare il territorio, combattere il crimine e dare sicurezza ai cittadini". Lo afferma il capogruppo della Lega a Torino, Fabrizio Ricca. "Per questo ho chiesto che l’iniziativa, da settembre, parta proprio dal mercato di libero scambio, per fare in modo che la vigilanza su quella realtà sia stringente e eviti l’infiltrazione di abusivismo o vendita di oggetti dalla dubbia provenienza”. (Rpi)