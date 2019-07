Mozambico: Ue dispiegherà missione elettorale in vista delle elezioni generali di ottobre (2)

- Il capo osservatore Amor ha dichiarato di sentirsi “onorato” di guidare la missione in Mozambico. “Queste elezioni si svolgono nel contesto di importanti cambiamenti nella struttura amministrativa del paese, in particolare con il decentramento degli aspetti chiave della governance. Il mio obiettivo è che la missione fornisca un contributo positivo – attraverso valutazioni imparziali e obiettive e raccomandazioni costruttive – a un processo globale credibile, trasparente e inclusivo. E aggiungerei che continueremo ovviamente il nostro lavoro con le autorità mozambicane per attuare le raccomandazioni delle precedenti missioni di osservazione”, ha aggiunto. Il nucleo centrale della missione di osservazione elettorale, composto da nove analisti, arriverà a Maputo il prossimo 31 agosto e rimarrà nel paese fino al completamento del processo elettorale, prima di preparare un rapporto finale completo. Il team centrale verrà raggiunto poco dopo il suo arrivo da 32 osservatori a lungo termine da impiegare in tutto il paese. Altri 76 osservatori a breve termine saranno schierati con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni. (segue) (Res)