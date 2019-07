Mozambico: Ue dispiegherà missione elettorale in vista delle elezioni generali di ottobre (3)

- Il ciclo elettorale in corso in Mozambico è iniziato con le elezioni comunali del 10 ottobre 2018, cui seguiranno le elezioni presidenziali, legislative e provinciali il prossimo 15 ottobre. Il ciclo introduce una nuova caratteristica nella governance del paese con il decentramento dei principali poteri politici. Poco dopo il giorno delle elezioni, la missione rilascerà una dichiarazione preliminare dei suoi risultati in una conferenza stampa a Maputo. Una relazione finale, comprendente raccomandazioni per i futuri processi elettorali, sarà presentata in una fase successiva al governo mozambicano, dopo la conclusione del processo elettorale. L'Ue continuerà a collaborare con le autorità mozambicane e tutti gli attori pertinenti sull'attuazione delle raccomandazioni delle sue missioni di osservazione in Mozambico. (Res)