Speciale difesa: Costa Rica-Panama, sgominata rete di criminali per favoreggiamento dell'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Costa Rica e di Panama hanno arrestato almeno 47 persone presunte componenti di una stessa rete di criminali dedite al traffico di migranti nelle regione centro Americana. Le operazioni sono scattate in contemporanea alle prime di ieri, 30 luglio. In particolare in Costa Rica, magistratura e forze dell'ordine hanno arrestato 37 persone, mentre altre dieci sono state arrestate nella vicina Panama. Secondo l'inchiesta, iniziata nel 2018, l'organizzazione avrebbe utilizzato due direttrici per condurre i migranti dal centro America verso gli Stati Uniti, meta finale per tutti i migranti. Una direttrice prevedeva un percorso via mare verso l'Honduras, un'altra prevedeva un percorso via terra attraverso Panama. Una volta in Guatemala i migranti avrebbero continuato il viaggio verso il Messico e di li verso gli Stati Uniti. Ogni anno, migliaia di migranti centroamericani fuggono dalla violenza, dalla povertà e dalla mancanza di opportunità che li affligge nei propri paesi di origine. Il vicedirettore della polizia migratoria del Costa Rica, Stephen Madden, ha affermato che gli arrestati costringevano i migranti a pagare tra i 7.000 e i 20.000 dollari a testa per portarli negli Stati Uniti. Si ritiene che l'organizzazione criminale abbia agito in tutta l'America centrale e in Messico, ma anche a Cuba, Haiti, in Africa e in Asia. (Mec)