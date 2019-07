Speciale difesa: Nato-Germania, oggi incontro tra Stoltenberg e ministro Kramp-Karrenbauer

- Il ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, è oggi al quartier generale della Nato ad Haren presso Bruxelles per incontrare il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. Al centro dei colloqui, si legge sul quotidiano tedesco “Muenchner Merkur”, i piani di Kramp-Karrenbauer per aumentare le spese militari della Germania. Il ministro della Difesa tedesco ha, infatti, dichiarato di voler attenersi all'obiettivo del 2 per cento del Pil per le spese militari entro il 2024, stabilito dalla Nato per tutti gli Stati parte dell'Alleanza atlantica nel 2014. A oggi, il governo tedesco prevede per il 2023 di stanziare l'1,25 per cento del Pil per gli investimenti nella difesa. Nel 2024, tale cifra dovrebbe raggiungere l'1,5 per cento. (Res)