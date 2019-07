Speciale difesa: Regno U‭nito torna a proporre a Usa e Francia piano su Stretto Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno U‭nito ha invitato Stati Uniti, Francia e altri paesi membri dell'Ue a una riunione che si tiene oggi in Bahrein con l'obiettivo di dare vita ad una coalizione internazionale per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, l'imboccatura del Golfo Persico. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian", spiegando che l'iniziativa è stata assunta dal ministero degli Esteri britannico nella speranza di creare un ponte tra gli Stati Uniti, che dispongono della maggior presenza militare occidentale nell'area, e paesi come la Germania che sono riluttanti a farsi coinvolgere in una missione guidata dagli Usa. Fonti del governo di Londra sostengono che l'idea di una missione navale europea per evitare ulteriori sequestri di petroliere occidentali da parte dell'Iran è ancora viva, nonostante il fatto che il suo ideatore, l'ormai ministro degli Esteri Jeremy Hunt, sia stato licenziato dal primo ministro Boris Johnson, venendo sostituito da Dominic Raab. (Res)