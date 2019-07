Speciale difesa: Arabia Saudita, governo avvia negoziati con Iraq per accordo su sicurezza

- L'Arabia Saudita avvierà dei negoziati con l'Iraq per raggiungere un accordo di cooperazione in materia di sicurezza. Lo ha deciso ieri, 30 luglio, il Consiglio dei ministri a margine di una riunione, presieduta dal re Salman bin Abdul Aziz, celebrata a Tabuk. Secondo quanto si apprende, il Cdm avrebbe anche indicato il ministro dell'Interno, o in alternativa il suo vice, quale delegato del Regno per le trattative. (Res)