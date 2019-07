Speciale difesa: Corea del Nord, Usa confermano lancio missili, “nessun pericolo per noi o alleati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato il lancio di due missili balistici a corto raggio dalle coste orientali del paese questa mattina, a meno di una settimana di distanza da un test analogo servito a collaudare un nuovo tipo di missile. Un funzionario statunitense ha confermato alla “Cnn” il lancio dei missili, sottolineando che questi ultimi non hanno posto un rischio per gli Stati Uniti né per gli alleati. Sebbene i test di missili balistici siano una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minimizzato la gravità dei test, affermando che molti paesi testano missili a corto raggio. Il dipartimento di Stato Usa aveva però “sollecitato” Pyongyang ad “evitare ulteriori provocazioni”. “Vogliamo un confronto diplomatico con la Corea del Nord. Continuiamo a insistere e auspicare che questi negoziati di lavoro vadano avanti”, aveva aggiunto la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, ribadendo al contempo che le sanzioni Usa a carico di Pyongyang rimarranno in vigore sino al raggiungimento dell’obiettivo della denuclearizzazione della Corea del Nord. (Res)