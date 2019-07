Speciale difesa: Siria, 200 disertori nelle file dell'esercito governativo

- Nei giorni scorsi sono state segnalate non meno di 200 diserzioni tra i ranghi dell'esercito siriano. Lo ha reso noto il portale "Sowt Alasema Fm", precisando che centinaia di militari governativi si sono rifiutati di partecipare agli scontri in corso contro i ribelli nel governatorato di Hama, in Siria settentrionale. (Res)