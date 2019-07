Sicurezza: Lucaselli (Fd'I), pena esemplare per stalker Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, afferma in una nota che "oggi assieme a Giorgia Meloni tiriamo un sospiro di sollievo per l'arresto del suo stalker. La speranza, ora, è che nei suoi confronti sia comminata una pena esemplare. Se, infatti, è orribile rivolgere attenzioni così malsane ad una donna, lo è ancora di più farlo verso sua figlia, appena una bambina. Ancora una volta alle Forze dell'ordine ed inquirenti va tributato il doveroso riconoscimento per l'impegno e l'efficacia. Da questa vicenda dolorosa", conclude la parlamentare di Fd'I, "deve nascere ancora maggiore spinta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla piaga dello stalking". (Com)