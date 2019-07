Nepal: Yogesh Bhattarai nuovo ministro del Turismo

- Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, ha nominato il nuovo ministro del Turismo, della cultura e dell’aviazione civile: Yogesh Bhattarai, 52 anni, deputato del Partito comunista (Ncp) eletto alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa, nel collegio di Taplejung. Il neoministro ha prestato giuramento oggi pomeriggio a Katmandu in una cerimonia officiata dalla presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari, nella residenza presidenziale, Rastrapati Bhawan. Il vertice del ministero era vacante dal 27 febbraio, a causa della morte del precedente titolare, Rabindra Adhikari, rimasto vittima di un incidente di elicottero. Il dicastero è strategico per l’economia nepalese, soprattutto in vista dell’anno del turismo Visit Nepal 2020, la cui campagna è stata lanciata ad aprile. Il vuoto di leadership ha suscitato critiche da parte degli operatori del settore. (segue) (Inn)