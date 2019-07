Nepal: Yogesh Bhattarai nuovo ministro del Turismo (2)

- La campagna, il cui slogan è “L’esperienza della vita”, punta a promuovere venti nuove destinazioni turistiche e il marketing digitale. Saranno organizzate missioni di vendita in Cina e in diversi paesi europei. Sono previsti, inoltre, programmi di formazione per gli addetti del settore ricettivo. La capitale Katmandu e altre due città, Lalitpur e Bhaktapur, lanceranno un’iniziativa dedicata alla vita notturna. Le aspettative sono alte, vista la tendenza positiva. Il numero di turisti in Nepal è aumentato sensibilmente lo scorso anno: 1.173.072 visitatori sono giunti da tutto il mondo nel paese himalayano nel 2018, con un incremento del 24,55 per cento rispetto all’anno precedente. (segue) (Inn)