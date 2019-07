Tlc: Open Fiber investe 4 mln per banda ultra larga a Limbiate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro è un progetto ambizioso, che vuole consegnare alla città una rete assolutamente moderna, all’avanguardia e a prova di futuro – sottolinea il Regional Manager di Open Fiber, Antonio Chiesa – Abbiamo riscontrato un grande interesse dell’Amministrazione verso il nostro piano, e ciò ha facilitato la finalizzazione dell’accordo. I benefici della nuova infrastruttura saranno per tutta la collettività: smart working, streaming online in HD, telemedicina, domotica, Internet of Things, sono solo alcuni dei servizi di nuova generazione abilitati dalla rete FTTH di Open Fiber, che rappresentano un passo decisivo per raggiungere gli obiettivi della Gigabit Society fissati dalla Commissione Europea”. “I lavori sono già cominciati – spiega Emanuele Brugnano, Field Manager di Open Fiber – e prevediamo di completarli entro il 2020. Ove possibile, utilizzeremo infrastrutture esistenti, aeree o interrate, per limitare l’invasività dei nostri interventi. Le attività di scavo saranno invece eseguite con tecniche innovative e a basso impatto ambientale”. Open Fiber è un operatore wholesale only, non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato e Internet service provider interessati. Una volta avviata la vendibilità del comune, cittadini e imprese di Limbiate potranno scegliere l’operatore in base all’offerta che riterranno più giusta per le loro esigenze. (com)