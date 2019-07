Sanità Lazio: Giannini (Lega), unico commissario che riconosciamo è a Licata non alla Pisana

- "Alle favole ci credevamo da bambini e, oggi che non lo siamo più, non crediamo a una sola parola detta questa mattina dal governatore del Lazio sull'uscita dal commissariamento della Sanità laziale. Soprattutto, se questo comporterà altri sacrifici in termini di personale qualificato, meno investimenti e minore qualità dei servizi sanitari per i cittadini. Ci dispiace tanto, ma il vero commissario che abbiamo sempre riconosciuto come tale non è lui ma quello di Licata. Ovvero Montalbano". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega Daniele Giannini. (Com)