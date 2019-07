Moldova-Romania: premier Sandu, molto in comune ma speculazioni politiche su unione

- Chisinau e Bucarest hanno molto in comune, dal punto di vista storico e culturale, ma i politici speculano sul tema dell'unione della Moldova con la Romania, un aspetto "che porta alla divisione della società". Lo ha detto il primo ministro della Moldova, Maia Sandu, citata dall'agenzia di stampa "Deschide.md". Sandu afferma che i dibattiti senza fine su questioni geopolitiche dividono la società e che tali discussioni sono usate dai politici "nel loro stesso interesse, per arricchirsi". Il primo ministro moldavo ha sottolineato che l'integrazione nell'Ue è la strada con le maggiori prospettive di sviluppo per la Moldova e che la base della politica estera moldava è l'accordo di associazione con l'Unione. Il capo del consiglio dei ministri ha anche aggiunto che la vicinanza della Moldova all'Ue "non rappresenta una minaccia per la Russia, perché non esiste una componente strategico-militare". (Moc)