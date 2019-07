Bielorussia: in calo debito estero a luglio 2019

- Al primo luglio 2019, il debito estero della Bielorussia si è attestato a 16,7 miliardi di dollari, in calo di 200 milioni di dollari rispetto all’inizio del 2019 (o 1,2 per cento). Lo ha reso noto il dicastero delle Finanze bielorusso, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. Nel periodo fra gennaio e giugno del 2019, il governo di Minsk ha preso in prestito dall’estero 486,4 milioni di dollari, di cui 398 milioni dalla Russia e i suoi istituti finanziari, 50,3 milioni dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Birs), 22,3 milioni dalla cinese Exim Bank e 1,8 milioni dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). (Res)